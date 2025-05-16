ООН о прямых переговорах между РФ и Украиной в Стамбуле

ООН приветствует прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, прошедшие впервые за три года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Стефани Трембле.

"Мы приветствуем сегодняшние переговоры, первые подобные прямые переговоры за последние три года, включая обсуждение потенциального прекращения огня и крупномасштабного обмена военнопленными. Мы отмечаем важную роль Турции и США в содействии этим обсуждениям, мы надеемся, что этот процесс приведет к полному, немедленному и безусловному прекращению огня в Украине, что послужит ключевым шагом к созданию условий для справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН. Мы готовы поддержать все значимые усилия для достижения этой цели", - сказала она.