США хотят вывести войска из Европы

Соединенные Штаты начнут консультации с союзниками по НАТО по поводу вывода американских вооруженных сил из стран Европы после запланированного на июнь саммита в Гааге, заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер в ходе конференции по безопасности в Эстонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы будем вести эти обсуждения в структуре НАТО. <...> Конечно, после саммита [НАТО в Гааге], позднее в этом году, мы начнем это обсуждать. Все наши союзники готовы к этому", - приводит агентство слова Уитакера. При этом постпред отметил, что окончательное решение пока не принято. Он также уточнил, что США не собираются выходить из альянса и останутся "великим союзником" для других членов НАТО.

Уитакер в том числе предостерег союзников и призвал Евросоюз не ограничивать участие компаний из стран, не входящих в сообщество, в европейских оборонных закупках. По его словам, это может помешать "перевооружению Европы, увеличить расходы и затормозить инновации".

В апреле президент США Дональд Трамп допустил, что США могут сократить численность контингента своих вооруженных сил в Европе.