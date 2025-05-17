Иран продолжит переговоры с США по ядерной проблематике

Иран не хочет войны, страна продолжит переговоры с США по ядерной проблематике. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом политик подчеркнул, что Иран не боится никаких угроз. По его словам, в заявлениях президента США Дональда Трампа есть противоречия.

Пезешкиан отметил, что Трамп то призывает Тегеран к миру, то угрожает разрабатываемыми его страной средствами уничтожения, в связи с этим сложно понять, каким именно из высказываний американского президента можно верить.

14 мая президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия. По его словам, Тегеран также должен прекратить спонсирование терроризма, отказаться от ведения прокси-войн и полностью отказаться от ядерных амбиций.