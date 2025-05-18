https://news.day.az/world/1753587.html ФБР приступило к расследованию взрыва бомбы в калифорнийском городе Палм-Спрингс Федеральное бюро расследований (ФБР) США выясняет обстоятельства взрыва бомбы в автомобиле в городе Палм-Спрингс (штат Калифорния). Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила на своей странице в соцсети X министр юстиции и генеральный прокурор страны Пэм Бонди.
ФБР приступило к расследованию взрыва бомбы в калифорнийском городе Палм-Спрингс
Федеральное бюро расследований (ФБР) США выясняет обстоятельства взрыва бомбы в автомобиле в городе Палм-Спрингс (штат Калифорния).
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила на своей странице в соцсети X министр юстиции и генеральный прокурор страны Пэм Бонди.
По ее словам, взрыв произошел рядом с клиникой по лечению бесплодия.
"Федеральные агенты сейчас работают на месте происшествия вместе с местными правоохранительными органами. Мы работаем над тем, чтобы выяснить больше", - написала она.
Бонди осудила "применение насилия в отношении клиники" и назвала инцидент непростительным.
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