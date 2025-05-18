ФБР приступило к расследованию взрыва бомбы в калифорнийском городе Палм-Спрингс

Федеральное бюро расследований (ФБР) США выясняет обстоятельства взрыва бомбы в автомобиле в городе Палм-Спрингс (штат Калифорния).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила на своей странице в соцсети X министр юстиции и генеральный прокурор страны Пэм Бонди.

По ее словам, взрыв произошел рядом с клиникой по лечению бесплодия.

"Федеральные агенты сейчас работают на месте происшествия вместе с местными правоохранительными органами. Мы работаем над тем, чтобы выяснить больше", - написала она.

Бонди осудила "применение насилия в отношении клиники" и назвала инцидент непростительным.