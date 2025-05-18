Второй тур выборов президента проходит в Румынии

Второй тур выборов президента начался в Румынии. Всего в стране открылись около 19 тыс. избирательных участков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Они начали работу в 08:00 по местному времени (по бакинскому времени) и официально закрываются в 22:00, однако избиратели, которые к тому моменту все еще будут стоять в очереди, смогут проголосовать до 00:59. Безопасность и порядок в местах проведения голосования обеспечивают более 43 тыс. полицейских и жандармов.

Для участия в выборах зарегистрировались почти 18 млн избирателей. За границей голосование началось в пятницу и продолжается три дня.

Высший государственный пост в Румынии оспаривают лидер оппозиционного националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион и проевропейский независимый кандидат Никушор Дан, занимающий должность мэра Бухареста.