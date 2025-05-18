В Германии неизвестный с ножом напал на посетителей бара

В немецком городе Билефельд неизвестный напал с ножом на посетителей бара. Об этом сообщает газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел около 06:20 по бакинскому времени перед баром Cutie. По предварительным данным, пострадали минимум пять человек, несколько из них госпитализированы с тяжелыми травмами.

Сообщается, что преступник нападал без разбора, используя нож и трость. Ему удалось скрыться с места преступления, но он оставил рюкзак. Внутри него позже обнаружили оружие, бутылку с горючей смесью и выданное на имя гражданина Сирии разрешение на проживание в Германии.

Полиция не исключает версию теракта. В настоящее время ведутся розыскные мероприятия.