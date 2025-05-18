https://news.day.az/world/1753680.html Мерц анонсировал переговоры с Трампом Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что собирается снова поговорить с президентом США Дональдом Трампом в преддверии телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает немецкая газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мерц анонсировал переговоры с Трампом
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что собирается снова поговорить с президентом США Дональдом Трампом в преддверии телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает немецкая газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы договорились, что в рамках подготовки к этому диалогу мы еще раз поговорим - четыре главы государств и правительств - с президентом США", - сказал Мерц журналистам в Риме.
По его словам, он уже обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио предстоящий телефонный разговор Трампа и Путина.
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