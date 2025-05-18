Мерц анонсировал переговоры с Трампом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что собирается снова поговорить с президентом США Дональдом Трампом в преддверии телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает немецкая газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы договорились, что в рамках подготовки к этому диалогу мы еще раз поговорим - четыре главы государств и правительств - с президентом США", - сказал Мерц журналистам в Риме.

По его словам, он уже обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио предстоящий телефонный разговор Трампа и Путина.