Плохая новость к лету

Сначала цена на оливковое масло взлетела до рекордно высокого уровня; затем то же самое произошло с кофе и шоколадом. Теперь с приходом лета мир сталкивается с резким ростом стоимости мороженого.

Как передает Day.Az, в первую очередь это объясняется тем, что дорожает кокосовое масло, ключевой ингредиент промышленного джелато, пишет Bloomberg.

Хуже всего то, что вполне вероятен дальнейший рост цен, поскольку спрос превышает предложение, делая одно из любимых лакомств еще дороже. Короче говоря, меньше кокосов означает меньше масла, которое извлекается из сушеной или свежей мякоти плода.

Все дело в том, что неблагоприятные погодные условия привели к сокращению производства кокосов в Юго-Восточной Азии. В то же время, появилось несколько новых источников спроса, все это негативно отразилось на ценах на рынке".