В Иране сказали, что будут делать с имеющимся ураном

Иран продолжит обогащение урана "при наличии сделки или без ее", заявил министр иностранных дел страны Сейед Аббас Арагчи, передает Trend.

"Если США заинтересованы в том, чтобы Иран не имел ядерного оружия, сделка находится в пределах досягаемости, и мы готовы к серьезному разговору, чтобы достичь решения, которое навсегда обеспечит этот результат. Однако обогащение в Иране будет продолжаться при наличии сделки или без нее", - написал министр в соцсети X.

Тегеран выразил разочарование несоответствиями между заявлениями США, сделанными в ходе частных дискуссий, и заявлениями, представленными на публичных форумах.

"Иран может контролировать только то, что делаем мы, иранцы, а именно избегаем публичных переговоров, особенно с учетом нынешнего несоответствия, который мы наблюдаем между тем, что наши американские собеседники говорят публично и в частном порядке, а также от недели к неделе", - говорится в заявлении Арагчи.