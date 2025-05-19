Правоцентристы выигрывают парламентские выборы в Португалии

Коалиция правых и центристских партий "Демократический альянс" во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Португалии Луишем Монтенегру одержала победу на внеочередных выборах в воскресенье.

Как передает Day.Az, согласно результатам голосования, коалиция "Демократический альянс" получила почти 33% голосов и увеличила свои места в парламенте как минимум до 89.

Однако коалиции не удалось получить большинство, а это означает, что премьер-министр возглавит правительство меньшинства.

Лидер Демократического альянса Монтенегру заявил, что открыт для политических сделок с оппозиционными партиями.

"Мы все должны иметь возможность разговаривать друг с другом и ставить национальные интересы на первое место", - сказал он, выступая перед сторонниками после выборов.

Ультраправая партия Chega ("Хватит") получила по меньшей мере 58 мест в парламенте.

Социалисты продемонстрировали, возможно, худший результат с 1987 года, также получив 58 мест. Лидер социалистов Педро Нуну Сантос объявил, что уходит в отставку.

К нынешним выборам привел вотум недоверия, который парламент вынес в марте правительству Монтенегру (лидера правоцентристской Социал-демократической партии). Голосование организовали из-за обвинений в конфликте интересов. Премьер отрицал обвинения, но ушел в отставку.