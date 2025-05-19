Китай ограничил рацион чиновников в рабочие часы

В Китае госслужащим запретили деликатесы, алкоголь и сигареты во время рабочих обедов. Центральный комитет (ЦК) Компартии и Госсовет Китая 19 мая выпустили постановление, опубликованном на официальном сайте Госсовета.

Как передает Day.Az, в документе содержатся 63 статьи, которые вводят новые официальные стандарты для чиновников с целью контроля за расходами в государстве.

Так, к примеру, в статье 23 сказано, что изысканные блюда, сигареты и алкоголь "не разрешается подавать на рабочих обедах". Кроме того, теперь чиновникам запрещено организовывать встречи и проводы в аэропортах, на станциях, причалах. Ведомствам также необходимо строго контролировать количество сопровождающих во время официальных приемов.

Помимо этого, государственным служащим не разрешается принимать дорогие подарки, ценные бумаги и платежные ваучеры во время поездок за границу и участвовать в азартных играх в других странах.

Теперь партийные и правительственные органы должны усилить борьбу с пищевыми отходами в государственных столовых. Вдобавок должно быть "оптимизировано" использование мебели в офисе для экономии средств. Макулатуру и отходы электротехнической и электронной продукции необходимо обязательно перерабатывать.

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