Женщина на ходу запрыгнула на грузовой поезд, чтобы добраться домой

В Кузбассе местная жительница проехалась на грузовом поезде, но в пункте назначения едва не попала под поезд. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на станции Белово. 41-летняя женщина забралась на вагон грузового поезда на станции Бочаты и проехала до Белово. Доехав, когда поезд все еще двигался, "пассажирка" попыталась сойти на перрон, но потеряла равновесие и упала. Каких-либо травм она не получила.

"Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушительницу и доставили в дежурную часть", - сообщается в публикации.

В отношении "пассажирки" составили протокол по статье о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте. Ее обязали выплатить штраф в размере двух тысяч рублей.