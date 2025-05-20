https://news.day.az/world/1754160.html США объявили многомиллионное вознаграждение за эту информацию Госдепартамент США объявил вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о деятельности и связях "Хезболлы" в Латинской Америке. Как сообщает Day.Az, информацией об этом поделилось агентство Bloomberg.
США объявили многомиллионное вознаграждение за эту информацию
Госдепартамент США объявил вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о деятельности и связях "Хезболлы" в Латинской Америке.
Как сообщает Day.Az, информацией об этом поделилось агентство Bloomberg.
Согласно программе Rewards for Justice, Вашингтон интересуют данные о финансовых сетях этой признанной в США террористической организации, особенно в зоне "тройственного пограничья" - на стыке Аргентины, Бразилии и Парагвая.
Отмечается, что цель - подорвать финансовые операции "Хезболлы" в регионе.
Ранее сообщалось, что израильская армия нейтрализовала оружейника "Хезболлах".
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