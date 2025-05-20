США объявили многомиллионное вознаграждение за эту информацию

Госдепартамент США объявил вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о деятельности и связях "Хезболлы" в Латинской Америке.

Как сообщает Day.Az, информацией об этом поделилось агентство Bloomberg.

Согласно программе Rewards for Justice, Вашингтон интересуют данные о финансовых сетях этой признанной в США террористической организации, особенно в зоне "тройственного пограничья" - на стыке Аргентины, Бразилии и Парагвая.

Отмечается, что цель - подорвать финансовые операции "Хезболлы" в регионе.

Ранее сообщалось, что израильская армия нейтрализовала оружейника "Хезболлах".