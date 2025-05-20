Хакан Фидан отправится в Россию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, рабочий визит главы МИД Турции в Россию состоится 25-27 мая.

Захарова отметила, что запланированы переговоры Фидана с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Она добавила, что Лавров и Фидан обменяются мнениями по региональным вопросам, включая Сирию, Ливию и Южный Кавказ.