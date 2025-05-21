IsDB объявила о начале подготовки амбициозной десятилетней стратегии развития

Группа Исламского банка развития (IsDB) разрабатывает стратегическую рамку, направленную на становление ведущим партнёром в сфере комплексного развития человеческого потенциала и защиты человеческого достоинства, заявил председатель группы IsDB Мухаммад Аль-Джассер, выступая на официальной церемонии открытия Ежегодных собраний IsDB в Алжире, передаёт специальный корреспондент Trend, сообщает Day.Az.

"В 2024 году общий объём утвержденного финансирования превысил 13 миллиардов долларов США, что на более чем 12% больше по сравнению с предыдущим годом. Это отражает приверженность группы IsDB оперативно и эффективно реагировать на кризисы и чрезвычайные вызовы. При этом объём фактически освоенных средств на реализацию проектов составил свыше 9 миллиардов долларов, или около 70% от одобренного объема, что подтверждает стремление IsDB превращать обязательства в реальные достижения", - отметил он.

Аль-Джассер подчеркнул, что в рамках приоритетного внимания к ключевым секторам было выделено 1,5 миллиарда долларов на поддержку транспортного сектора, учитывая его важнейшую роль в стимулировании экономического роста и региональной интеграции.

"Особое внимание мы также уделили продовольственной безопасности: почти 2 миллиарда долларов было направлено в сельскохозяйственный сектор в 2024 году. Энергетический сектор получил финансирование в размере 918 миллионов долларов, что поможет в создании устойчивых и интегрированных энергетических систем", - сказал глава IsDB.

Говоря о других структурах группы IsDB, Аль-Джассер сообщил, что Исламская корпорация по развитию частного сектора одобрила 663 миллиона долларов на поддержку роста частного бизнеса в странах-участницах и укрепление его роли в социально-экономическом развитии.

Международная исламская корпорация по торговому финансированию превысила планку в 7 миллиардов долларов по одобренному финансированию, тогда как общий объем застрахованных операций Исламской корпорацией по страхованию инвестиций и экспортных кредитов составил порядка 13 миллиардов долларов.

Аль-Джассер напомнил, что после празднования Золотого юбилея банка в апреле прошлого года в Эр-Рияде, была запущена новая фаза стратегического планирования, которая определит путь группы IsDB в её шестое десятилетие.

"Мы приступили к подготовке десятилетней стратегической рамки группы на период 2026-2035 годов с амбициозным видением сделать IsDB предпочтительным партнёром в деле комплексного развития человека и защиты человеческого достоинства.

По поручению управляющих, данному во время Круглого стола в прошлом году, банк инициировал разработку стратегического механизма предоставления льготного финансирования, который будет специально предназначен для наименее развитых стран - членов организации", - добавил он.