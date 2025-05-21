Трамп выделит $25 млрд на этот проект
Президент США Дональд Трамп выделит 25 млрд долларов на реализацию проекта национальной системы противоракетной обороны "Золотой купол".
Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Белом доме.
Об этом американский лидер объявит в во вторник, 20 мая.
Отмечается, что сумма соответствует запросу, который был включен в законопроект администрации США о государственном бюджете, который пока не одобрен американским конгрессом. При этом общая стоимость реализации "Золотого купола" может превысить 500 млрд долларов в течение 20 лет.
Как сообщает источник, руководителем программы может быть назначен генерал Космических сил США Майкл Гетлайн.
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