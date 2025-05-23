В Китае произошло обрушение памятника эпохи Мин

В Китае рухнула крыша исторической башни династии Мин - это зловещий знак приближающейся катастрофы.

Как передает Day.Az, это одна из самых крупнейших башен в Китае, построенная в 1375 году - зданию 650 лет.

В традиционной китайской культуре считается, что обрушение важного или древнего сооружения - знак большого несчастья или катастрофы.

Ранее мы сообщали, что небольшой самолет упал на окраине Сан-Диего в США во время туманной погоды утром в четверг, в результате чего загорелось около 15 домов.