https://news.day.az/world/1754908.html В Китае произошло обрушение памятника эпохи Мин - ВИДЕО В Китае рухнула крыша исторической башни династии Мин - это зловещий знак приближающейся катастрофы. Как передает Day.Az, это одна из самых крупнейших башен в Китае, построенная в 1375 году - зданию 650 лет. В традиционной китайской культуре считается, что обрушение важного или древнего сооружения - знак большого несчастья или катастрофы.
В Китае произошло обрушение памятника эпохи Мин - ВИДЕО
В Китае рухнула крыша исторической башни династии Мин - это зловещий знак приближающейся катастрофы.
Как передает Day.Az, это одна из самых крупнейших башен в Китае, построенная в 1375 году - зданию 650 лет.
В традиционной китайской культуре считается, что обрушение важного или древнего сооружения - знак большого несчастья или катастрофы.
Ранее мы сообщали, что небольшой самолет упал на окраине Сан-Диего в США во время туманной погоды утром в четверг, в результате чего загорелось около 15 домов.
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