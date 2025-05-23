В московской квартире нашли азиатского львенка

На востоке Москвы прокуратура контролирует установление обстоятельств содержания трехмесячного азиатского львенка.

Как передает Day.Az, об этом "Ленте.ру" сообщили в столичной прокуратуре, предоставив видео с питомцем.

На кадрах львенок отдыхает на солнце, а затем начинает играть с сотрудником. Кроме того, показаны кадры из квартиры, где проживал малыш.

По данным ведомства, правоохранители узнали, что в квартире в Окружном проезде без документов содержится самец азиатского льва. Детеныша изъяли и передали в специализированную организацию для его дальнейшего обследования и содержания.

Отмечается, что азиатский лев занесен в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).