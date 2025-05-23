В этой стране заблокируют Telegram

Министерство информационных технологий Вьетнама направило телекоммуникационным провайдерам указание заблокировать доступ к платформе Telegram до 2 июня 2025 года из-за отказа компании сотрудничать с властями в расследовании преступлений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные документы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В материале отмечается, что по данным полиции Вьетнама, около 68 процентов из 9,6 тысячи местных каналов и групп в Telegram связаны с незаконной деятельностью, включая мошенничество, торговлю наркотиками и действия, предположительно связанные с терроризмом.

Решение о блокировке последовало после того, как руководство Telegram отказалось предоставить данные пользователей по запросам следствия в рамках уголовных дел.

Представители Telegram и министерства Вьетнама ситуацию пока не прокомментировали.