https://news.day.az/world/1755167.html Неизвестный напал с ножом на людей в Германии Как минимум восемь человек пострадали в результате нападения с ножом на главном вокзале Гамбурга. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Bild. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Полиция Гамбурга сообщила о проведении "крупной полицейской операции" у главного вокзала Гамбурга.
Неизвестный напал с ножом на людей в Германии
Как минимум восемь человек пострадали в результате нападения с ножом на главном вокзале Гамбурга.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Bild.
Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Полиция Гамбурга сообщила о проведении "крупной полицейской операции" у главного вокзала Гамбурга.
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