Неизвестный напал с ножом на людей в Германии

Как минимум восемь человек пострадали в результате нападения с ножом на главном вокзале Гамбурга.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Bild.

Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция Гамбурга сообщила о проведении "крупной полицейской операции" у главного вокзала Гамбурга.