https://news.day.az/world/1755536.html

В США продолжают подготовку к военному параду - ВИДЕО

В США продолжают подготовку к военному параду. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вслед за транспортным самолетом C-17 идут три американских бомбардировщика: B-1B, B-2 и B-52H. Их сопровождают истребители F-15, F-22, F-16 и A-10.