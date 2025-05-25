В США продолжают подготовку к военному параду

В США продолжают подготовку к военному параду.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Вслед за транспортным самолетом C-17 идут три американских бомбардировщика: B-1B, B-2 и B-52H.

Их сопровождают истребители F-15, F-22, F-16 и A-10.