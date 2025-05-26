В Германии выступили за скорейшее урегулирование тарифного спора ЕС и США

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль выступил за скорейшее решение тарифного конфликта между Европейским союзом (ЕС) и США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

"Сейчас необходимо найти быстрое решение. В противном случае мы увидим массовые волнения на рынках. <...> В настоящее время мы находимся на решающем этапе переговоров", - сказал он.

Недавно доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Вадим Ковригин заявил, что годовые потери США и ЕС в случае введения Вашингтоном пошлин в 50% на европейские товары могут составить более $200 млрд.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность заключения торгового соглашения с Европейским союзом и не намерен пересматривать решение о введении импортных пошлин в размере 50%. По словам президента США, европейские страны "необоснованно пользовались" Соединенными Штатами, и теперь Вашингтон намерен защищать свои экономические интересы.