https://news.day.az/world/1755748.html Мигель Анхель Моратинос о милитаризации политического мышления в Европе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ с Михаилом Гусманом Высокий представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказал, почему милитаризация политического мышления в Европе вызывает тревогу и является опасной тенденцией, а также об усилении исламофобии в США и ЕС.
Мигель Анхель Моратинос о милитаризации политического мышления в Европе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ с Михаилом Гусманом
Высокий представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказал, почему милитаризация политического мышления в Европе вызывает тревогу и является опасной тенденцией, а также об усилении исламофобии в США и ЕС.
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