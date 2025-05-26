Китай взвинтил цены на продаваемые США самолеты

Стоимость китайских самолетов для США выросла в 4,5 раза. О том, что КНР взвинтила цены на поставляемую технику, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным статслужбы Китая, США приобрели четыре самолета массой от 15 до 45 тонн на общую сумму 477,2 миллиона долларов. Средняя стоимость лайнера составила 119,3 миллиона долларов. При этом в прошлом году было куплено девять самолетов на 234,1 миллиона долларов, и средняя стоимость борта оценивается в 26 миллионов.

Согласно данным, за год цены с учетом импортных пошлин выросли на 359 процентов или в 4,6 раза. Самые дорогие приобретаемые самолеты подорожали на 152,5 процента.

Для сравнения, в апреле Китай также продал по самолету массой от 15 до 45 тонн в Великобританию (сделку заключили за 58,3 миллиона долларов) и в Сингапур (18 миллионов).

На фоне торговой войны китайский экспорт в США в апреле сократился на 21 процент. Спад американо-китайской торговли начался еще в марте, до введения пошлин на импорт администрацией Дональда Трампа. Так, Пекин сократил закупки мяса у Вашингтона на 29 процентов, а поставки нефти в обратном направлении снизились к пиковым значениям 2024 года сразу на 90 процентов.