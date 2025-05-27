https://news.day.az/world/1755866.html Кадыров прокомментировал слухи о себе Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал распусканием пустых слухов информацию о том, что он болен. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, видеозапись с сообщением появилась в Telegram-канале руководителя региона. В подписи к опубликованному на канале ролике отмечается о все чаще появляющихся слухах болезни главы Чечни.
Кадыров прокомментировал слухи о себе
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал распусканием пустых слухов информацию о том, что он болен.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, видеозапись с сообщением появилась в Telegram-канале руководителя региона.
В подписи к опубликованному на канале ролике отмечается о все чаще появляющихся слухах болезни главы Чечни.
"Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту. Не тратьте жизнь на пустое", - написал Кадыров в сообщении с видеозаписью.
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