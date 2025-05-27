Иран готов к компромиссам по ядерной программе

Иран открыт для компромиссов на переговорах с США по его ядерной программе, однако вопрос обогащения урана и мирной атомной энергетики обсуждению не подлежит.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью телеканалу CNN официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Если цель [переговоров] заключается в том, чтобы получить гарантии того, что Иран в рамках ядерной программы не будет создавать оружие, я думаю, мы могли бы это сделать довольно просто. <...> Если намерение [США] состоит в том, чтобы лишить иранцев права на мирную ядерную энергию, <...> это поставит под сомнение весь процесс", - сказал дипломат.

Багаи уточнил, что есть "много способов" достичь компромисса по итогам переговоров, и отметил, что американская сторона придерживалась более "мягкого" подхода в вопросе обогащения урана на прошедших раундах консультаций. "Тот факт, что мы до сих пор продолжаем переговоры, говорит об определенном уровне понимания того, что Иран ни при каких обстоятельствах не может отказаться от своего права на мирную ядерную энергию", - пояснил представитель МИД.

Представители Ирана и США провели 23 мая в Риме пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе. Глава МИД Омана, который выступает посредником между сторонами, сообщил о достижении "определенного, но не окончательного прогресса". Как заявил его иранский коллега по итогам консультаций, Тегеран и Вашингтон надеются еще за одну-две встречи достигнуть положительных результатов.

Продолжающийся с 12 апреля переговорный процесс оказался под угрозой срыва из-за разногласий по вопросу обогащения урана. Американская сторона настаивает на том, чтобы Иран полностью отказался от обогащения урана на своих ядерных объектах. В Тегеране заявляют, что ядерная программа республики носит исключительно мирный характер. После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе Тегеран перестал соблюдать ограничения, предусмотренные соглашением 2015 года, ускорив обогащение урана до 60%. По данным Международного агентства по атомной энергии, сейчас уровень обогащения в Иране близок к необходимому для производства ядерного оружия.