США захотели усилить север Европы

Американские военные усиливают свое присутствие на Северном фронте Европы из-за опасений относительно будущего Североатлантического альянса и якобы опасности войны с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы НАТО стала более "смертоносной", а испытательным полигоном стал север Европы, где альянс сталкивается с Россией с двух сторон.

Отмечается, что Крайний север и Прибалтика оказались в центре военного планирования США, поскольку их доступ к судоходным путям, территории и энергетическим ресурсам будет иметь решающее значение для Запада в новой эре геополитического конфликта. В ходе трехнедельных учений силы США и Великобритании объединились с войсками стран Северной Европы и Балтии для отработки возможных сценариев войны, включая учения с боевой стрельбой, пополнение запасов крови с помощью беспилотников и прыжки с парашютом за Полярным кругом в Норвегии.

Как отмечает газета, цель учений была двоякой: сдержать "российскую агрессию" и более прочно интегрировать союзников в этом стратегическом уголке Европы, включая новых членов НАТО Финляндию и Швецию.