Польша и США создадут совместные оборонные предприятия

Польские власти договорились с представителями Соединенных Штатов о создании совместных предприятий по выпуску оборонной продукции.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

"Есть согласие на проект польско-американских совместных предприятий, оружейных компаний, инвестирующих в технологии двойного назначения", - сообщил глава минобороны.

Он отметил, что такие предприятия смогут вкладывать средства в производство оружия не только в Польше, но и на территории Украины.

18 апреля действующий президент Польши Анджей Дуда призвал защитить его страну от "российской угрозы" с помощью французского ядерного оружия. В то же время он потребовал от чиновников и дальше призывать Вашингтон предоставить Варшаве доступ к его атомным вооружениям. По мнению главы государства, две эти инициативы "не противоречат и не исключают друг друга".

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие странами Евросоюза декларации об укреплении демократии в Европе, подготовленной Польшей.