Аварийная посадка самолета на пляж в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура показала видео с места аварийной посадки легкомоторного самолета на пляж в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Кадры опубликованы в Telegram-канале надзорного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации прокуратуры, самолет типа "Дельфин-3" с двумя членами экипажа на борту аварийно сел во время планового облета после технического ремонта. Инцидент произошел в районе острова Котлин, никто не пострадал.

Ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям эксплуатанта воздушного судна и иных ответственных лиц", - заявили в прокуратуре.