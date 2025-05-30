Автомойщик сгорел заживо от внезапного пожара в автомобиле

В турецком городе Маниса произошла трагедия: на территории одной из автомоек вспыхнул мощный пожар.

Как передает Day.Az, по информации местных СМИ, оператор автомойки Шерафеттин Акын мыл автомобиль, когда внутри транспортного средства внезапно произошло возгорание. Огонь мгновенно охватил помещение.

Мужчина оказался в ловушке и не смог выбраться. Несмотря на то, что пожарные быстро локализовали возгорание, спасти его не удалось. Акыну было 35 лет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, ведётся расследование.