Импорт товаров в США снизился

Импорт товаров в США в апреле сократился на 19,8% по сравнению с мартом. Об этом свидетельствуют данные Бюро переписи населения, выполняющего функцию статистического бюро, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Импорт товаров в апреле составил $276,1 миллиарда, что на $68,4 миллиарда меньше по сравнению с мартом", - сообщает ведомство.

До этого западные экономические издания отмечали, что после введения пошлин на импортные товары американским президентом Дональдом Трампом часть компаний из США увеличили свои закупки в марте для того, чтобы не делать это в апреле и не платить пошлины.