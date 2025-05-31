https://news.day.az/world/1757124.html Иран оценил переговоры с США по ядерной программе Иран достиг прогресса в переговорах с США по ядерной программе. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, передает агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Мы наблюдаем определенный прогресс в непрямых переговорах с США", - сказал он.
Иран оценил переговоры с США по ядерной программе
Иран достиг прогресса в переговорах с США по ядерной программе. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, передает агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы наблюдаем определенный прогресс в непрямых переговорах с США", - сказал он.
Эслами также рассказал, что Иран подготовил площадки для строительства двух новых АЭС.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре