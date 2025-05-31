Иран оценил переговоры с США по ядерной программе

Иран достиг прогресса в переговорах с США по ядерной программе. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, передает агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы наблюдаем определенный прогресс в непрямых переговорах с США", - сказал он.

Эслами также рассказал, что Иран подготовил площадки для строительства двух новых АЭС.