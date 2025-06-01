Швеция планирует увеличить военные расходы

Швеция планирует повысить общие военные расходы страны и довести их до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра обороны страны Пала Йонсона.

"У нас есть траектория, ведущая к 3,5% для чистых военных расходов, а затем 1,5% для военных расходов на оборону. Так что в целом 5%", - заявил он.

Издание уточнило, что сейчас только 23 из 32 входящих в Североатлантический альянс стран достигли текущей цели в 2% от ВВП.

28 мая посол России в Стокгольме Сергей Беляев назвал Швецию плацдармом для реализации амбиций НАТО. По словам дипломата, Россия сделает необходимые выводы с учетом участия Стокгольма в альянсе. Беляев отметил линию на "оголтелую милитаризацию" Швеции, которая ставит под сомнение многолетние усилия предшественников действующего правительства.

Швеция вступила в НАТО 7 марта 2024 года.