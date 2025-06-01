Байден не сам подписывал документы

В США установили личности сотрудников Белого дома, подписывавших при помощи автопера документы от имени бывшего президента страны Джо Байдена.

По словам председателя комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканца Джеймса Комера, их было четверо, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Вашингтоне хотят знать, каким образом был выстроен алгоритм такой работы и "кто наделил их такими полномочиями". Комер указал, что в результате действий неназванных работников Белого дома были подписаны в том числе помилования и исполнительные указы.

Ранее действующий президента США Дональд Трамп заявлял, что сомневается в том, что, находясь у власти, Байден сам подписывал документы. "У нас был президент, который ничего не подписал. Он использовал автоподпись почти для всего", - указывал он.