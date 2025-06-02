Президент Франции Эммануэль Макрон сыграл ключевую роль во вмешательстве в президентские выборы в Румынии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким утверждением выступил британский журналист Мартин Джей в своей статье для издания Strategic Culture.

"Этот отчаянный шаг Макрона очень показателен, поскольку он демонстрирует, как Париж и Брюссель вновь пробили дно, причем последний особенно обеспокоен тем, что его значимость снижается", - отметил он.

По его словам, причиной такого поступка стали действия Румынии, которая ведет себя как мятежник, когда дело касается важных вопросов. "Была вполне реальная опасность того, что ЕС в том виде, каком мы его знаем, получит критический удар", - пояснил журналист.

Он подчеркнул, что выборы в Румынии являются ярким доказательством того, что Евросоюз готов пойти на все ради личной власти, в том числе использовать грязные политические приемы, которые уже стали нормой для объединения.