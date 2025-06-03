Пчелы массово атакуют автомобили в России

В российском Хабаровске наблюдаются атаки пчёл на автомобили.

Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах видно, как рой собрался на двери одной из легковых машин.

Отмечается, что случаи не единицы.

Как пояснили в соцсетях, необычное явление объясняется тем, что орои пчел, отделившись от королевы, вылетают в поисках нового дома. Сейчас время роения пчел по всей России, они могут прилететь куда угодно. В стадии роения пчелы, как правило, не агрессивные и не кусают, поскольку их зобики забиты медом, который они несут в свой новый дом.