https://news.day.az/world/1757768.html Пчелы массово атакуют автомобили в России - ВИДЕО В российском Хабаровске наблюдаются атаки пчёл на автомобили. Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах видно, как рой собрался на двери одной из легковых машин. Отмечается, что случаи не единицы. Как пояснили в соцсетях, необычное явление объясняется тем, что орои пчел, отделившись от королевы, вылетают в поисках нового дома.
Пчелы массово атакуют автомобили в России - ВИДЕО
В российском Хабаровске наблюдаются атаки пчёл на автомобили.
Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах видно, как рой собрался на двери одной из легковых машин.
Отмечается, что случаи не единицы.
Как пояснили в соцсетях, необычное явление объясняется тем, что орои пчел, отделившись от королевы, вылетают в поисках нового дома. Сейчас время роения пчел по всей России, они могут прилететь куда угодно. В стадии роения пчелы, как правило, не агрессивные и не кусают, поскольку их зобики забиты медом, который они несут в свой новый дом.
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