Иран раскритиковал новую ядерную сделку с США

Импульс переговоров по заключению новой ядерной сделки между США и Ираном сходит на нет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранские источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил изданию, что новое предложение по ядерной сделке, представленное Тегерану в последние дни, является "несвязным и разрозненным".

"Частный пессимизм контрастирует с публичным оптимизмом президента [США] Дональда Трампа, высказанным им на прошлой неделе относительно того, что администрация "очень близка к решению" [по Ирану]", - говорится в материале.

Как отмечает издание, США изменили позицию по вопросу обогащения урана в новом предложении. Оно предполагает, что США могли бы инвестировать в гражданскую ядерную энергетическую программу Ирана и присоединиться к консорциуму, который будет контролировать обогащение низкоактивного урана внутри Ирана в течение неопределенного периода времени.