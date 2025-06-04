В Германии автомобиль въехал в группу школьников

Автомобиль въехал в группу школьников в городе Хюрт недалеко от Кельна. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя полиции округа Рейн-Эрфт, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы считаем, что это был несчастный случай", - отметили представители правоохранительных органов, пояснив, что полиция не считает, что это было сделано умышленно.

Пострадали двое учеников начальных классов. По данным полиции, один ребенок получил серьезные травмы, второй - легкие.