https://news.day.az/world/1758084.html В Германии автомобиль въехал в группу школьников Автомобиль въехал в группу школьников в городе Хюрт недалеко от Кельна. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя полиции округа Рейн-Эрфт, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В Германии автомобиль въехал в группу школьников
Автомобиль въехал в группу школьников в городе Хюрт недалеко от Кельна. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя полиции округа Рейн-Эрфт, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы считаем, что это был несчастный случай", - отметили представители правоохранительных органов, пояснив, что полиция не считает, что это было сделано умышленно.
Пострадали двое учеников начальных классов. По данным полиции, один ребенок получил серьезные травмы, второй - легкие.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре