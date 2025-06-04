Пауэрбанк вспыхнул на борту самолета

Пауэрбанк вспыхнул на борту российского самолета.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пострадала девушка и нервные клетки всех остальных пассажиров.

ЧП произошло сегодня на рейсе Санкт-Петербург - Якутск авиакомпании "Якутия". Внезапно в ручной клади молодой девушки что-то задымилось. Буквально сразу появилось пламя. Пассажирка стала топтать сумку, тушить возгорание на высоте несколько тысяч метров бросились практически все.

Большого пожара удалось избежать. Оплавилось лишь ковровое покрытие и хозяйка батареи получила ожоги ступней. ЯК-488 продолжил полет по маршруту и штатно сел в Якутске. После посадки пострадавшую увезли в больницу. А авиаторы напомнили пассажирам, что заряжать устройства с литиевыми батареями в полете сильно не рекомендуется.