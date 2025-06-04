Илон Маск разочаровал Белый дом

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск разочаровал администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Западное крыло недоумевает, не испытывает восторга и разочаровано из-за Маска, который покинул Белый дом, чтобы заняться своей увядающей бизнес-империей", - пишет газета со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

Отмечается, что Маск выступает против законопроекта о сокращении федеральных расходов, так как инициатива может нанести ущерб интересам предпринимателя, лишив ряда льгот его компанию Tesla.