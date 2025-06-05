Тысячи человек вышли на протесты в Аргентине

Несколько тысяч человек вышли к зданию Конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе, чтобы выразить несогласие с социальной политикой правительства президента Хавьера Милея.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, к регулярной акции протеста пенсионеров, которые собираются перед зданием парламента каждую среду из-за низких пенсий, в этот раз присоединились врачи, а также представители различных профсоюзов и общественных движений. Полиция выставила ограждения вокруг Конгресса, но не препятствует сбору манифестантов.

Акция протеста проходит на фоне конфликта между правительством и медицинским персоналом крупнейшей детской больницы Аргентины имени доктора Хуана Гаррахана. Сотрудники медучреждения заявляют, что его функционирование находится под угрозой из-за недостаточного финансирования. Врачи, проходящие ординатуру в этой больнице, также жалуются на то, что их зарплаты в 797 тыс. песо (около $675) не хватает на жизнь. По данным национального института статистики и переписи, в апреле базовая потребительская корзина для семьи с двумя детьми составила 1,1 млн песо (около $930), линия бедности проходила по доходу в 359 тыс. песо ($304) на одного взрослого.