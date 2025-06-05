https://news.day.az/world/1758470.html Начинается встреча Трампа с Мерцем - ВИДЕО Тем временем, в Вашингтоне начинается встреча Дональда Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Начинается встреча Трампа с Мерцем - ВИДЕО
Тем временем, в Вашингтоне начинается встреча Дональда Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре