https://news.day.az/world/1758599.html Зима в Южном полушарии набирает обороты - ВИДЕО Снегопады накрыли ряд районов Новой Зеландии, включая те, где снег в этом веке ещё не видели. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Зима в Южном полушарии набирает обороты - ВИДЕО
Снегопады накрыли ряд районов Новой Зеландии, включая те, где снег в этом веке ещё не видели.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре