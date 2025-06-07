Глава ФБР сообщил о тайной комнате с архивами

Директору Федерального бюро расследований США (ФБР) Кэшу Пателю пришлось столкнуться с неожиданным открытием вскоре после вступления в должность.

Как передает Day.Az, об этом сам руководитель поведал в ходе интервью популярному журналисту Джо Рогану на канале PowerfulJRE.

После прибытия в штаб-квартиру ФБР в здании имени Эдгара Гувера в Вашингтоне он натолкнулся на помещение, наполненное документами и компьютерными жесткими дисками, существование которого ранее скрывалось от общественности.

Пател подчеркнул, что комната, обнаруженная им, хранила огромное количество бумаг и цифровых носителей, которые ранее были абсолютно скрытыми от посторонних глаз. Более того, глава спецслужб обвинил своего предшественника Джеймса Коми в намеренном сокрытии существования данной комнаты от внешнего мира.

Сейчас сотрудникам ФБР поручено тщательное изучение найденных материалов, исследование которых может пролить свет на важные аспекты деятельности ведомства.