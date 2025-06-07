Школьник в Германии готовил теракт

В немецком городе Кельне полиция задержала 14-летнего школьника Эмирхана после того, как он вступил в "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) и планировал от его имени совершить теракт на одной из рождественских ярмарок в декабре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета Bild.

Прокуратура Кельна заявила, что подросток выложил в своем TikTok-канале видео с символикой террористической организации, после чего им заинтересовались правоохранители. Позже они проверили и другие его соцсети. Там были материалы исламистского характера, а в одной из публикаций он даже называл себя "мучеником".

"Учащийся, по данным, не только распространял пропаганду ИГ, но и собирался совершить нападение. Насколько далеко зашли эти планы, пока неясно. В чатах 14-летний подросток якобы называл в качестве возможного места теракта рождественскую ярмарку в декабре 2025 года", - отметили в публикации.

Уточняется, что школьника подозревают в пропаганде антиконституционных объединений и членстве в запрещенной организации.