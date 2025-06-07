В США обсуждают риски для Маска из-за ссоры с Трампом

Из-за конфликта миллиардера Илона Маска с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом компании Маска могут лишиться $5 млрд, привлеченных для займа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

"В четверг Morgan Stanley собрала группу руководителей компании Илона Маска xAI, занимающейся искусственным интеллектом, чтобы рассказать Уолл-стрит, почему им следует предоставить миллиарды долларов быстрорастущему стартапу, сжигающему деньги", - сообщает издание.

Уточняется, что кредиторы в данный момент серьезно обеспокоены испорченными отношениями между Маском и Трампом - они считают, что это значительно повлияет на сделку xAI по привлечению долга в $5 млрд.