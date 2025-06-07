В студии турецкого телеканала родились котята

Минутка добрых новостей на турецком ТВ: в прямом эфире показали котят, которые родились в телестудии и ищут новый дом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ведущий на всю страну сообщил, что пять крошечных пушистиков подросли, окрепли и их готовы отдать в добрые руки.

Представляем вашему вниманию данное видео: