https://news.day.az/world/1758814.html

В студии турецкого телеканала родились котята - ВИДЕО

Минутка добрых новостей на турецком ТВ: в прямом эфире показали котят, которые родились в телестудии и ищут новый дом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ведущий на всю страну сообщил, что пять крошечных пушистиков подросли, окрепли и их готовы отдать в добрые руки. Представляем вашему вниманию данное видео: