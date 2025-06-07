https://news.day.az/world/1758814.html В студии турецкого телеканала родились котята - ВИДЕО Минутка добрых новостей на турецком ТВ: в прямом эфире показали котят, которые родились в телестудии и ищут новый дом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ведущий на всю страну сообщил, что пять крошечных пушистиков подросли, окрепли и их готовы отдать в добрые руки. Представляем вашему вниманию данное видео:
В студии турецкого телеканала родились котята - ВИДЕО
Минутка добрых новостей на турецком ТВ: в прямом эфире показали котят, которые родились в телестудии и ищут новый дом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ведущий на всю страну сообщил, что пять крошечных пушистиков подросли, окрепли и их готовы отдать в добрые руки.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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