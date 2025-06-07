Женщина с ножом напала на людей на фестивале в Германии

30-летняя женщина совершила нападение с ножом в Мюнхене на Терезиенвизе (Луг Терезы), где обычно проходит крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Bild.

По информации издания, инцидент произошел около 20:00 (22:00 Баку). Женщина ранила ножом нескольких прохожих. Полиция, как отмечает газета, выстрелила в нее. После инцидента ей сделали экстренную операцию. Однако, по данным Bild, женщина скончалась в больнице.

Никаких сведений о мотивах на данный момент не имеется. Опасности для населения нет.