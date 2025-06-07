https://news.day.az/world/1758821.html Женщина с ножом напала на людей на фестивале в Германии 30-летняя женщина совершила нападение с ножом в Мюнхене на Терезиенвизе (Луг Терезы), где обычно проходит крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Bild. По информации издания, инцидент произошел около 20:00 (22:00 Баку). Женщина ранила ножом нескольких прохожих.
Женщина с ножом напала на людей на фестивале в Германии
30-летняя женщина совершила нападение с ножом в Мюнхене на Терезиенвизе (Луг Терезы), где обычно проходит крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Bild.
По информации издания, инцидент произошел около 20:00 (22:00 Баку). Женщина ранила ножом нескольких прохожих. Полиция, как отмечает газета, выстрелила в нее. После инцидента ей сделали экстренную операцию. Однако, по данным Bild, женщина скончалась в больнице.
Никаких сведений о мотивах на данный момент не имеется. Опасности для населения нет.
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