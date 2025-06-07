Трамп назвал Маска наркоманом

Президент США Дональд Трамп назвал американского миллиардера Илона Маска "наркоманом с большим стажем" в одном из телефонных разговоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет газета The Washington Post.

Как отмечается в публикации, глава Соединенных Штатов звонил разным людям после начала публичной перепалки с Маском.

"Его бывший соратник был "наркоманом с большим стажем", сказал Трамп в какой-то момент, пытаясь разобраться в поведении Маска", - говорится в материале.

Ранее газета The New York Times сообщила, что, по мнению американского лидера, Маск решил вступить с ним в конфликт под влиянием наркотических веществ. По данным издания, в беседе со своими помощниками глава государства назвал поведение предпринимателя "сумасшедшим".