NASA и Пентагон ищут замену SpaceX

Представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Пентагона ищут возможную замену ракетам и кораблям компании SpaceX в целях доставки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию (МКС), а также для вывода на орбиту военных спутников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, после публичной перепалки президента США Дональда Трампа и Илона Маска представители NASA и Пентагона "обратились к конкурентам" принадлежащей Маску SpaceX "с призывом скорее разработать альтернативные ракеты-носители и корабли". SpaceX по контракту с американским космическим ведомством с 2020 года доставляет на своих кораблях Crew Dragon экипажи на МКС, они используются в том числе в рамках программы перекрестных полетов между Роскосмосом и NASA. Пентагон, как подчеркивает газета, также "во многом зависит от компании [SpaceX] в вопросе вывода на орбиту своих особо секретных спутников".

Как информирует издание, за последние дни представители двух ведомств связывались по меньшей мере с тремя американскими компаниями, занимающимися разработками в космической сфере, в том числе Rocket Lab, Stoke Space и принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу Blue Origin. Кроме того, в четверг состоялась встреча представителей НАСА и частной аэрокосмической компании Sierra Space. "Опасения [НАСА и Пентагона] усиливаются тем фактом, что конкуренты SpaceX не поспевают за ней, что делает ее лидерство безоговорочным и не оставляет правительству других вариантов", - резюмирует издание.